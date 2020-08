Nach Flucht : Polizei sucht Fahrrad-Rüpel

Langenfeld Der Unbekannte brachte auf der Brücke über die Eisenbahn am Winkelsweg einen anderen Radler (77) zu Fall.

Die Polizei sucht einen unfallflüchtigen Radfahrer, der einen anderen Radler (77) auf der Brücke über die Eisenbahn am Winkelsweg zu Fall gebracht haben soll. Der 77-Jährige war am Mittwochmittag in Richtung Industriestraße unterwegs, als er von dem Unbekannten linksseitig überholt wurde. Dabei wurde er berührt, stürzte und zog sich leichte Verletztungen zu. Trotz Aufforderung, stehen zu bleiben, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der 77-Jährige beschreibt den Flüchtigen wie folgt: etwa 60 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, graue Haare, untersetzte Statur, trug ein quergestreiftes T-Shirt, führte einen kleinen weißen Hund in einem Korb auf dem Gepäckträger mit, vermutlich Migrationshintergrund. Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310.