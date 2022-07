Vorfall in Langenfeld : Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau

Foto: dpa/Silas Stein

Langenfeld Am späten Mittwochabend, 20. Juli 2022, entblößte sich einr Mann in schamverletzender Weise vor einer 21-Jährigen auf dem Marktplatz in Langenfeld.

Gegen 23 Uhr überquerte die Frau den Marktplatz, als sie in Höhe des dortigen Brunnens auf einen ihr unbekannten Mann traf. Dieser zog sein Oberteil hoch und seine Hose herunter und entblößte sich gegenüber der jungen Frau in schamverletzender Weise. Die 21-Jährige entfernte sich umgehend und informierte die Polizei.

Die Mann wird folgendermaßen beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, kräftig gebaut, kurze helle Haare oder Glatze, europäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer hellen kurzen Cargohose.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, sich unter Telefon 02173 288 6310 zu melden.

(RP)