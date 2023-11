Hubschraubereinsatz in Langenfeld Polizei verfolgt Einbrecher – erfolglos

(og) In der Nacht auf Freitag, 24. November, hat die Polizei in Langenfeld nach vier Einbrechern gesucht, die auf frischer Tat ertappt wurden, aber fliehen konnten. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Wie die Polizei mitteilt, sind gegen 1.15 Uhr vier Personen in eine Firma an der Siemensstraße eingebrochen. Ein Mitarbeiter der Firma hat die Einbrecher bemerkt und die Polizei verständigt. Die Täter sind in Richtung Richrather See geflüchtet. Trotz Einsatz von Diensthund und Polizei-Hubschrauber haben die Beamten die Täter weder im Industriegebiet noch im angrenzenden Wald- und Seegebiet gefunden. Jetzt bittet sie um Hinweise. Zu zwei Tätern gibt es eine Personenbeschreibung. Einer soll eher ein südländisches Aussehen haben, etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß und schlank sein. Er trug eine helle Winterjacke und eine dunkle Jogginghose. Der zweite Täter war laut Zeugenaussage maskiert und eher ein hellhäutiger Typ, so die Polizei. Er soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, sportlich, dunkel gekleidet. Er hatte einen Rucksack dabei. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.