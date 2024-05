Öffentlichkeitsfahndung Langenfeld Polizei sucht 49-Jährigen mit Down Syndrom

(og) Die Polizei in Langenfeld sucht derzeit nach dem 49-jährigen Nihat S. Der Langenfelder hat Trisomie 21 und ist seit Mittwochnachmittag, 8. Mai, 16 Uhr, aus seiner Wohngruppe an der Kölner Straße in Langenfeld verschwunden. Nachdem eigene Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg geführt hatten, hat die Einrichtung sich am Donnerstag gegen Mittag an die Polizei gewandt. Doch auch diese hat den Mann bislang nicht gefunden. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse davon aus, dass sich der Vermisste in Langenfeld und Umgebung nicht auskennt und daher wahrscheinlich orientierungslos ist. Nach Absprache mit den Angehörigen sowie den Betreuern hofft sie nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und fahndet auch mit einem Foto nach Nihat S.. Er soll etwa 1,70 Meter groß sein und korpulent. Er hat auffällige grau-schwarze Haare mit Pony nach vorne. Sein Gang ist nach vorne gebeugt. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutich eine blaue Jacke, ein rotes T-Shirt, eine Jeans sowie Turnschuhe. Wer Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort von Nihat S. machen kann, möge sich an die Polizei in Langenfeld unter Tel. 02173 288-6310 wenden oder den Notruf 110 nutzen.