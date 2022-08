Gefahrgut in Langenfeld : Polizei stoppt Tanklaster mit  heißen Bremsen

Gefahrgut in Langenfeld

Langenfeld Einen Tanklaster mit 400 Grad heißen Bremsen hat die Polizei am Mittwochabend auf der Solinger Straße gestoppt. Er hatte Diesel- und Ottokraftstoff im Tank. Die Bremsen qualmten.

Der 49-jährige Fahrer versuchte den vermeintlichen Brand zu löschen. Die Feuerwehr stellte mit einer Wärmebildkamera an der Hinterachse Temperaturen von rund 400 Grad Celsius fest. Um einen Brand zu verhindern, kühlte sie die Hinterachse mit Wasser. Die Solinger Straße wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. In einer Lkw-Werkstatt heraus stellte sich heraus, dass der Fahrer vorab Geräusche von den Bremsen gehört hatte. Nach Rücksprache mit seinem Unternehmen wollte er jedoch noch die nächste Lieferstelle anfahren, um das Gefahrgut zu entladen. Der 49-Jährige hätte die Weiterfahrt einstellen müssen. Er muss mit Anzeige und Bußgeld rechnen.