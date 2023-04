Bauschaum verdeckt Rostlöcher Polizei stoppt Lkw: Bauschaum verdeckt Rostlöcher

Die Beamten ordneten an, dass der Lkw bei einer Prüfstelle untersucht wurde. Ein Sachverständiger bestätigte den Verdacht. Große Mengen Bauschaum waren am durchgerosteten Unterboden und im Bereich tragender Karosserieteile vorhanden. Dieser Schaum war mit schwarzer Farbe übermalt worden, um so einen ordnungsgemäßen Zustand des Lkw vorzutäuschen. Zudem waren losgerostete Teile mit Silikon verklebt und übermalt worden.Auch die Handbremse funktionierte nicht. Zahlreiche weitere Mängel komplettierten das Bild, sodass die Verkehrssicherheit erheblich gefährdet war und die Beamten dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagten.