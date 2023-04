Verkehrskontrollen in Langenfeld Polizei stoppt drei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Den Anfang machte um 7.50 Uhr ein 40 Jahre alter Autofahrer auf der Solinger Straße - in unmittelbarer Nähe zur Polizeiwache war der Langenfelder mit seinem Van in die Polizeikontrolle geraten, wo ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain anschlug. Etwa drei Stunden später erwischte es am Winkelsweg einen 33 Jahre alten Fahrer eines Ford Focus. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis stand, sondern obendrein nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Abermals drei Stunden später ging den Beamten an der Hildener Straße ein weiterer unter Drogen stehender Fahrzeugführer ins Netz. Diesmal war ein 39-jähriger Fahrer eines VW Golf der Übeltäter. Zudem ergab sich gegen die Halterin des Pkw der Verdacht der Urkundenfälschung (gefälschte TÜV-Siegel).