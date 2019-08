Kontrolle in Langenfeld : Polizei stoppt Bert Wollersheim

Kontrolle in Langenfeld

Die Verkehrspolizisten an der Hardt hatten an Bert Wollersheims Cadillac einiges auszusetzen. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Düsseldorfs ehemaliger Rotlichtkönig Bert Wollersheim ist in Langenfeld in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten bemängelten die Verkehrstauglichkeit seines Cadillacs.

Der ehemalige Düsseldorfer Rotlichtkönig Bert Wollersheim hat jetzt bei einer Polizeikontrolle in Langenfeld seinen Cadillac stehenlassen müssen. An der Hardt war die weiße Limousine mit Viersener Kennzeichen am Donnerstagnachmittag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle den Beamten ins Auge gestochen und sie stoppten ihn.