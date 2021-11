Langenfeld Diebstahl : Polizei fasst zwei E-Bike-Diebe

Langenfeld (elm) Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am späten Dienstagabend in Langenfeld zwei E-Bike-Diebe festnehmen konnte.

Gegen 22.40 Uhr stand ein Anwohner der Winkelstraße gerade auf seinem Balkon, als er von einem Feldweg eine laufende Flex hörte. Er konnte zwei Männer beobachten, die sich mit einem Winkelschleifer an Fahrrädern zu schaffen machten. Als die beiden auf zwei Rädern in Richtung Hilden davonfuhren, alarmierte der Zeuge die Polizei. Noch während die Polizeibeamten an dem Feldweg erste Spuren sicherten, meldete sich ein Langenfelder bei der Polizei, der mit seiner Frau in einer Gaststätte an der Kaiserstraße gewesen war. Gegen 23 Uhr hätte sie festgestellt, dass ihre mehrere tausend Euro teuren E-Bikes entwendet worden waren.