33 Mängel : Polizei stellt Transit in Langenfeld sicher

Langenfeld Einen maroden Ford Transit haben Verkehrsexperten der Kreispolizei Mettmann am Donnerstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle auf der Schneiderstraße fiel ihnen ein Ford Transit auf, der von einem 44-jährigen Langenfelder gefahren wurde.

Drei Mängel waren so erheblich, dass der Ford Transit als „verkehrsunsicher“ eingestuft wurde. So waren die Längsträger als Hauptrahmen massiv durchrostet und eine Bremsscheibe gebrochen, was zu einer völligen Funktionsuntüchtigkeit des Bremssystems geführt hätte. Am Rad hinten rechts fehlte ein Radbolzen gänzlich.