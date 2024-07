Einsatz in Langenfeld Polizei nimmt nach Verfolgsjagd zwei Männer fest

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd durch Langenfeld ist es der Polizei am Freitagmittag gelungen, zwei Männer festzunehmen. Das Duo hatte zuvor versucht, eine Tasche zu stehlen, floh anschließend mit einem Auto und beschleunigte innerorts auf über 120 km/h. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 12.50 Uhr wegen eines versuchten Taschendiebstahls in einem Lebensmittelgeschäft an der Rheindorfer Straße alarmiert. Die beiden tatverdächtigen Männer verließen das Geschäft nach dem versuchten Diebstahl und stiegen in ein Auto, das auf dem angrenzenden Parkplatz abgestellt war. Als ein Motorradfahrer der Polizei vor Ort erschien, setzten sich die beiden Männer mit ihrem Hyundai i20 in Richtung Hausinger Straße in Bewegung und flüchteten mit überhöhter Geschwindigkeit.