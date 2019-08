Langenfeld : Polizei stellt Machete am Freizeitpark sicher

Die 60 Zentimeter lange Machete ist waffenscheinpflichtig. Foto: Kreispolizei Mettmann

Langenfeld (og) Ein 19 Jahre alter Langenfelder hat in der Nacht zu Donnerstag auf dem Parkplatz am Langforter Freizeitpark mit einer Machete herumgefuchtelt und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Zeuge hat gegen Mitternacht eine Gruppe von jungen Männern gemeldet, die auf dem Parkplatz am Freizeitpark an ihren Autos laut Musik hören und randalieren.