Dank aufmerksamer Zeugen : Polizei stellt betrunkene Unfallverursacherin

Die Polizeibeamten trafen die Fahrerin an ihrer Wohnanschrift in Langenfeld an. Foto: Polizei NRW/Jochen Tack

Langenfeld Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in Langenfeld eine völlig betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen konnte, die zuvor einen Unfall gebaut hatte und von der Unfallstelle geflüchtet war.

(tws) Laut Polizeiangaben wachten gegen 3.10 Uhr gleich mehrere Anwohner des Kapeller Wegs in Wiescheid aufgrund eines lauten Knalls aus ihrem Schlaf. Als zwei von ihnen aus dem Fenster blickten, stellen sie fest, dass augenscheinlich gerade ein Renault Twingo in einen am Straßenrand abgestellten Hyundai gefahren war - und die Fahrerin fuhr in Richtung Hardt davon.