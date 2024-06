Kriminalität in Langenfeld Polizei stellt 29-jährigen Betrüger auf dem Stadtfest

Mit einem äußerst kuriosen aber letztlich erfolglosen Betrugsversuch ist am Samstag, 1. Juni, ein Mann auf dem Langenfelder Stadtfest in Erscheinung getreten: Der 29-jährige Türke steht im Verdacht, auf betrügerische Art und Weise versucht zu haben, mit vietnamesischen Banknoten Wechselgeld in Euro zu erhalten. Das teilte die Polizei am Montag mit.