Unfallprävention in Langenfeld „Es kostet Mut, der Spielverderber zu sein“

Es war noch früh am Morgen als bei der Einsatzleitstelle an jenem Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall in Erkrath gemeldet wurde. Sofort machten sich Polizeihauptkommissar Dennis Paffrath und seine Kollegen auf den Weg zur Unfallstelle. Dort angekommen, fanden sie einen PKW vor, der von der Fahrbahn abgekommen und sich im wahrsten Sinne des Wortes um einen Laternenmast gewickelt hatte.