Einsatz in Langenfeld : Polizei rettet vermisste Frau (25) im Further Moor

Die Polizei hat am Mittwoch im Further Moor erfolgreich nach einer vermissten 25-Jährigen aus Langenfeld gesucht. Der Onkel der vermissten jungen Frau war am späteren Abend zur Polizeiwache gekommen, um seine Nichte als vermisst zu melden. Er gab an, sie leide unter plötzlich auftretenden Krampfanfällen, weshalb er sich große Sorgen um sie mache. Letztmalig telefonisch Kontakt zu ihr hätte er gegen 19 Uhr gehabt, seitdem könne er sie nicht mehr erreichen. Aufgrund des stärker werdenden Sturms und des Verdachts, dass sich die junge Frau draußen in einer akuten Notlage befinde, leitete die Polizei umgehend eine große Suchaktion nach der 25-Jährigen ein, wobei auch ein Personenspürhund eingesetzt wurde. Gegen 22.10 Uhr erhielt der Onkel der Vermissten dann von seiner Nichte eine Nachricht mit ihrem Live-Standort aus dem Waldgebiet Further Moor zwischen Langenfeld und Leichlingen auf sein Handy.