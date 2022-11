Nach Hinweis von Zeugen in Langenfeld : Polizei nimmt Dieb fest

Die Polizei war in Langenfeld im Einsatz. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Dienstag einen mutmaßlichen Dieb an der Metzmacherstraße in Langenfeld festnehmen konnte.

Gegen 12.35 Uhr wies der Zeuge eine Polizistin, die sich in einem anderen Einsatz befand, darauf hin, dass er eine Person beobachtet habe, die geparkte Pkw auf unverschlossene Türen überprüfe. Kurz darauf konnte die Beamtin den Mann kontrollieren. Der 48-Jährige ohne festen Wohnsitz ist bereits polizeilich bekannt. In seinem Rucksack befanden sich mehrere Navigationsgeräte, ein Motorradschlüssel sowie diverse Werkzeuge und zwei Messer. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Tatverdächtige wird einem Haftrichter vorgeführt.

(RP)