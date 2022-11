Langenfeld Polizei meldet zwei Fälle von Unfallfluchten

Einen Schaden in Höhe von rund 1200 Euro zu beklagen hat der Halter eines Ford Focus. Am Samstag war gegen 10 Uhr ein Mitarbeiter der Firma mit dem Wagen auf der Raiffeisenstraße unterwegs, als ihm an der Ecke Düsseldorfer Straße ein dunkler Wagen die Vorfahrt genommen haben soll. Hierbei erschrak er sich und geriet gegen die Bordsteinkante, wobei ein Reifen platzte und ein Schaden an der Felge entstand. Der Fahrer des dunklen Wagens fuhr davon.