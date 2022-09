Polizei sucht Zeugen : Polizei meldet mehrere Fahrerfluchten

Langenfeld Drei Fahrerfluchten mit einem Gesamtschaden von rund 2000 Euro meldet die Kreispolizei Mettmann für den Anfang dieser Woche.

(og) Danach haben Unbekannte am Montagmorgen einen blauen Seat Alhambra an der Jahnstraße in Höhe Hausnummer 4 an der rechten Fahrzeugseite, hintere Türe beschädigt und sind geflüchtet. Es entstand ein Karosserie- und Lackschaden von etwa 400 Euro. Ebenfalls am Montag ist laut Polizei ein silbergrauer Opel Agila, der auf dem Parkplatz am St.-Martinus-Krankenhaus stand, im linksseitigen Heckbereich angefahren worden. Den dabei entstandenen Karosserie- und Lackschaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro. Einem silbergrauen VW Tiguan, der an der Winkelstraße abgestellt war, fehlt laut Polizeibericht seit Dienstagnachmittag der linke Außenspiegel. Die Polizei protokolliert einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Einziger Hinweis auf das flüchtige Fahrzeug sei bisher eine weiße Außenspiegelverkleidung, die bei der Kollision am Unfallort offenbar verloren und von der Polizei sichergestellt wurde.