Langenfeld Polizei meldet mehrere Einbrüche über die Feiertage

An der Talstraße sind am zweiten Weihnachtstag, 27. Dezember, bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Im relativ kurzen Tatzeitraum zwischen 15 und 17.15 Uhr drangen sie in das Haus ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen, ehe sie mit ihrer Beute (unter anderem Schmuck) unerkannt flüchteten.