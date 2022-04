Verkehrskontrollen in Langenfeld : Polizei legt bei Kontrolle zwei Fahrzeuge still

Auch bei dem VW Sharan zeigen sich Mängel. Foto: Kreispolizei Mettmann

Langenfeld Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen einen Kleinlaster stillgelegt. Wie die Polizei mitteilt, hat sie an dem Fahrzeug erhebliche Mängel festgestellt.

(og) Unter anderem sei der Luftfilterkasten im Motorraum lediglich mit einem Faden befestigt gewesen. Die Beamten verbieten die Weiterfahrt. Laut Polizeibericht hat der Verkehrsdienst gegen acht Uhr auf der Schneiderstraße kontrolliert. Dabei hat er auch einen in Polen zugelassenen Transporter der Marke Opel Movano überprüft. Bereits bei einer ersten Inaugenscheinnahme zeigen sich erhebliche Mängel an dem Fahrzeug, so dass die Beamten eine Untersuchung des Kleinlasters bei einer ortsansässigen Prüfinstitution anordnen. Der

Sachverständige stellt dabei insgesamt 22 Mängel fest, einer davon: ein funktionslose Bremse hinten rechts. außerdem sie auch die Bremsleitung mit einer Schraube manipuliert worden, um einen Flüssigkeitsaustritt zu vermeiden. Bei einem Blick in den Motorraum reißt dem Sachverständigen sowie den Beamten des Verkehrsdienstes dann der so genannte Geduldsfaden, als sie einen lediglich an Fäden befestigten Luftfilterkasten erblicken.

Der Kleinlaster wird aufgrund der eklatanten Mängel als verkehrsunsicher eingestuft und die Beamten stellen die Fahrzeugpapiere sowie die Kennzeichen sicher. Sie leiten zudem ein Bußgeldverfahren gegen den 48-jährigen Fahrer ein.

Einem 21-Jährigen ist es ähnlich ergangen, als auch er am Dienstagmorgen von den Verkehrsexperten mit seinem VW Sharan in Langenfeld kontrolliert wird. Die Beamten finden bei dem in Polen zugelassenen Fahrzeug – wie bereits bei dem Kleinlaster – schon beim bloßen Hinschauen zahlreiche Mängel. Der VW muss ebenfalls zur Prüfung. Der Sachverständige stellt insgesamt 20 Mängel fest.