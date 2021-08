Illegale Autorennen : Polizei kassiert zwei Autos nach Rennen ein

Die Rheinpromenade in Monheim wird von Rasern und Autoposern als Rennstrecke missbraucht.. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Eine Hildenerin (18) und ein Haaner (20) sind Führerschein und Fahrzeug erst einmal los. sie haben sich ein Rennen von der Rheinpromenade bis zur Berghausener Straße geliefert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Mit einem VW Polo und einem Audi A3 haben sich in der Nacht zu Samstag eine Hildenerin (18) und ein Haaner (20) ein Autorennen in Monheim geliefert. Eine Zivilstreife der Polizei hat dem illegalen Rennen ein Ende gesetzt. Sie stoppten die Beiden nahe der Berghausener Straße und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen ein. Führerscheine und Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Wie die Polizei mitteilt haben die Beamten gegen 1.20 Uhr beobachtet, wie ein VW Polo und ein Audi A3 mit aufheulenden Motoren über die Rheinpromenade Richtung Norden fuhren. Kurz vor der Einmündung zur Sandstraße überholte der Polo den Audi mit hoher Geschwindigkeit. Beide Autos setzten ihre Fahrt Richtung Berghausener Straße fort. Trotz der dort zugelassenen 30 km/h fuhren beide Autos mit geschätzter, doppelter Geschwindigkeit. Hinter der Einmündung Baumberger Chaussee überholte der Fahrer des Polo den Audi A3. Aufgrund einer baulichen Fahrstreifenbegrenzung durch Leitzylinder konnte der Fahrer den Polo nicht zurück auf die Richtungsfahrbahn lenken und musste auf der Gegenfahrbahn bleiben. Es kam dort glücklicherweise nicht zu einem Zusammenstoß, so die Polizei.

Am Ende der abgetrennten Fahrbahn setzte sich der Polo vor den Audi A3 bis zur Einmündung Konrad-Zuse-/Heinrich-Hertz-Straße. An der für Linksabbieger Grün zeigenden Ampel bog der Audi nach links auf die Heinrich-Hertz-Straße ab, während der VW Polo trotz Rotlicht nach rechts in die Konrad-Zuse-Straße abbog. Die zivile Streifenwagenbesatzung stoppte den Polo und gab sich als Polizeibeamte zu erkennen. Zusätzlich angeforderte Einsatzkräfte hielten den Audi A3 auf dem Tankstellengelände an der Heinrich-Hertz-Straße an.

Der 20-jährige Fahrzeugführer des VW Polo machte nach einem erfolgten Tatvorwurf keine Angaben zum Sachverhalt. Die 18-jährige Fahrerin des von ihr ausgeliehenen Audi A3 bestritt, an einem Fahrzeugrennen teilgenommen zu haben.