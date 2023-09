Langenfeld Polizei informiert über Betrugsmaschen

Langenfeld · (elm) Wie schütze ich mich am besten vor Betrugsdelikten aller Art? Was tun bei betrügerischen Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten? Wie kann ich mich vor Einbrechern schützen? Antworten auf diese und weitere Fragen geben die Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz, wenn sie am Mittwoch, 20. September, mit ihrem Info-Mobil Halt auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes „Kaufland“ an der Rheindorfer Straße in Langenfeld machen.

19.09.2023, 15:43 Uhr

Auch WhatsApp-Nachrichten sind Thema. Foto: dpa/Wolf von Dewitz

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff