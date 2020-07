Kriminalprävention : Polizei: Info-Mobil hält in Langenfeld

Langenfeld Mitarbeiter des Kriminalkommissariats beraten vornehmlich Senioren in der Fußgängerzone. Sie informieren über die Tricks der Betrüger und erklären, wie sie sich schützen können.

(og) Meist sind es ältere Menschen, die Opfer von Trickbetrügern werden. Diese geben sich als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus und wollen Geld erbeuten. Dagegen setzt die Kreispolizei Prävention. Am Freitag, 31. Juli, wollen Mitarbeiter von Kriminalkommissariat und Bezirksdienst deshalb mit Senioren ins Gespräch kommen. Das Info-Mobil hält in der Fußgängerzone vor dem Eingang der Stadtgalerie an der Ecke Friedhofstraße/Marktplatz. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr werden Experten der Polizei die Machenschaften der Trickbetrüger erläutern und erklären, wie sich Menschen vor so genannten „falschen Polizeibeamten am Telefon“ schützen können.