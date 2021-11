Polizeieinsatz Langenfeld : Polizei findet mehrere Kilo Marihuana in Langenfeld

Die Duisburger Polizei hat in Langenfeld in einer Halle Mariuhana gefunden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Langenfeld Bei Durchsuchungen unter der Leitung der Duisburger Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Duisburg hat die Polizei in den frühen Morgenstunden des Mittwochs mit Unterstützung von Spezialeinheiten insgesamt sechs Haftbefehle vollstreckt.

Im Rahmen der Aktion durchsuchten die Beamten unter anderem auch in Langenfeld und Ratingen Kioske, Wohnungen, Lagerhallen, Restaurants und Werkstätten. Mehrere Kilogramm Marihuana stellte die Polizei in einer Lagerhalle in Langenfeld sicher.

Zwei weitere Verdächtige konnten vorläufig festgenommen werden. Diese wurden jedoch nach Abschluss erkennungsdienstlicher Maßnahmen wieder entlassen. Den Männern zwischen 23 und 39 Jahren wird vorgeworfen, Teil einer Tätergruppe zu sein, die im großen Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt und letztere auch selbst angebaut und hergestellt zu haben.

Durchsuchungen fanden unter anderem auch in Herne, Hamm, Dinslaken, Wuppertal, Duisburg, Gladbeck, Essen und Kamp-Lintfort statt. Die Beamten sicherten unter anderem zwei scharfe Schusswaffen sowie Munition in Wuppertal und Gladbeck, Bargeld in sechsstelliger Höhe (zum Großteil in Duisburg) und weitere Substanzen zum Herstellen von Drogen in Wuppertal. Bei einer Firma in Essen stießen Polizisten außerdem auf eine im Aufbau befindliche Cannabisplantage.

Die Duisburger Kripo wird das gesammelte Beweismaterial jetzt sichten und weitere Ermittlungen verfolgen.