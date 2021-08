Polizeieinsatz : Polizei fasst mutmaßlichen Heroin-Dealer in Langenfeld

Zwei Beamte und ein Kommissaranwärter haben am Berliner Platz in Langenfeld einen Drogendealer gestellt. Foto: Jochen Tack

Langenfeld Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag am Berliner Platz in Langenfeld einen mutmaßlichen Heroin-Dealer festgenommen und Drogen sichergestellt.

(og) Wie die Polizei mitteilt, ist einer Polizeistreife gegen 16 Uhr ein Mann aufgefallen, der sich hinter einem Stromkasten zu schaffen macht. Die Beamten, die eigentlich Richtung Reusrath unterwegs sind, haben daraufhin den Mann, der ihnen als Betäubungsmittelkonsument aus der örtlichen Drogenszene bekannt ist, kontrolliert. Dabei stellen sie fest, dass der 64-jährige Monheimer insgesamt 45 zum Weiterverkauf verpackte Päckchen mit Heroin dabei hat. Die Polizeibeamten nehmen den Mann fest und bringen ihn zur Wache.