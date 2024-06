Kriminalität in Langenfeld Polizei fasst flüchtigen Messerstecher am Flughafen

Wie berichtet sind in der Nacht zu Dienstag gegen 1.20 Uhr der 42 Jahre alte Mann aus Montenegro und der 29 Jahre alte Serbe aufeinandergetroffen. Beide kamen mit einem Pkw angefahren. An der Haltestelle Winkelsweg auf Höhe der Hausnummer 11 kam es zum Eklat. Beide Männer stoppten dort, stiegen nacheinander aus ihren Autos. Der Streit – es soll um eine Frau gegangen sein – eskalierte. Sie ist in das Geschehen verwickelt und wird als Zeugin gehört. An der Haltestelle, die so zufällig zum Tatort wurde, kam zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Serbe auf den Montenegriner eingestochen haben soll. Ob es wirklich ein Messer war, ist noch unklar. Die Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Laut Polizei kannten sich die beiden Männer. Beide leben nicht in Langenfeld. Das Opfer ist im mecklenburgischen Güstrow gemeldet. Der mutmaßliche Täter hat keinen Wohnsitz in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun weiter wegen eines Tötungsdelikts.