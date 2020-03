Handys gestohlen : Polizei fasst Ladendieb und zwei Komplizen

Langenfeld Einem aufmerksamen und couragiert handelnden Mitarbeiter eines Telekommunikationsladens am Marktplatz ist laut Polizei die Festnahme eines Ladendiebs und zweier Komplizen zu verdanken.

Am Samstag gegen 15.15 Uhr hatte der Mitarbeiter in dem Laden einen Kunden dabei beobachtet, wie sich dieser in verdächtiger Art und Weise die Smartphones in der Auslage anschaute. Plötzlich griff sich der Mann laut Polizeibericht zwei Handys und lief damit davon.