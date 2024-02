Polizei Langenfeld Polizei fasst Ladendieb in Drogerie

(og) Mit der Unterstützung eines Mitarbeiters konnte die Polizei in Langenfeld am Mittwoch, 28. Februar, einen Ladendieb in einer Drogerie festnehmen. Gegen den Mann liegt bereits ein offener Haftbefehl vor. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Polizeibericht wurden die Beamten der Wache Langenfeld gegen 11.55 Uhr zu einer Drogerie in einem Einkaufszentrum an der Solinger Straße alarmiert. Dort hatte ein Mitarbeiter einen Mann beobachtet, der Waren einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Gemeinsam mit einem Zeugen konnte er den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. In der Tasche des Mannes befanden sich mehrere gestohlene Konsolenspiele im Wert von ungefähr 400 Euro. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 37-jährigen, polizeibekannten Düsseldorfer, gegen den ein offener Haftbefehl wegen anderer Diebstahlsdelikte vorliegt. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.