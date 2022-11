Langenfeld Polizei fasst Kupferdiebe

Die beiden Männer, 38 und 48 Jahre alt, hatten sich in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Hardt in Immigrath zu schaffen gemacht. Gegen 2.20 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil er vermutete, dass sich in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Hardt Personen aufhielten, um Kupferkabel zu stehlen. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und durchsuchten das Gebäude auch mit Unterstützung eines Diensthundes. Die beiden Männer, die keinen festen Wohnsitz haben, wurden zur Wache gebracht. Ein Haftrichter erließ Haftbefehle. Anschließend wurden die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.