Polizeibericht : Polizei fasst Kupferdiebe in Langenfeld

Die Polizei hat in Langenfeld zwei Kabeldiebe festgenommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Langenfeld In der Nacht zu Freitag hat die Polizei in Langenfeld zwei mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen. Laut Polizeibericht ist zwei Polizeibeamten gegen 0.30 Uhr an der Eichenfeldstraße ein weißer BMW aufgefallen.

