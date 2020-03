LANGENFELD : Polizei fasst junge Einbrecher dank wachsamer Nachbarn

Symbolbild. Foto: dpa/Carsten Rehder

LANGENFELD Dank wachsamer Nachbarn hat die Polizei am Montagabend in Richrath drei junge Einbrecher noch am Tatort festgenommen; zwei 16 und 18 Jahre alte Männer und eine 18-jährige Frau.

Gegen 17.50 Uhr hatten Anwohner der Straße An der Eiche die drei Verdächtigen beobachtet. Durch die rückwärtigen Gärten der Straße versuchten sie laut Polizeibericht, gewaltsam in ein benachbartes Einfamilienhaus einzubrechen. Die aufmerksamen Zeugen alarmierten sofort die Polizei, die darauf nur wenige Augenblicke später am beschriebenen Tatort eintraf. Dort entdeckten die Polizisten das Trio, das gerade eine Scheibe eingeschlagen hatte. Die auf frischer Tat ertappten Einbrecher wollten nach Polizeiangaben über hohe Zäune und Mauern in der Nachbarschaft flüchten. „Sie konnten sie den sportlicheren und schnelleren Einsatzkräften aber nicht entkommen“, teilte ein Polizeisprecher mit. Alle drei seien noch in direkter Nachbarschaft des Einfamilienhauses festgenommen worden. Das dunkel gekleidete Trio habe typisches Einbruchwerkzeug auf der Flucht noch wegwerfen wollen, doch hätten die Beamten auch dieses sichergestellt.

Die drei Festgenommenen sind nach eigenen Angaben arbeitslos und aus Belgien eingereist. Keiner von ihnen habe in Deutschland einen festen Wohnsitz, zwei gelten als staatenlos. In der Vernehmung sollen sie behauptet haben, dass es ihr erster Einbruch und eine jugendliche Verfehlung gewesen sei. Doch Ermittlungen hätten schnell ergeben, dass die drei zum Teil geständigen Beschuldigten schon mehrfach polizeilich und einschlägig in Erscheinung getreten sind. Gegen den 18-Jährigen bestehe aktuell sogar ein offener Haftbefehl wegen Wohnungseinbruch aus Hamburg.

Als Lüge stellte sich auch die Behauptung heraus, mit der Bahn aus Belgien nach Langenfeld gereist zu sein. Im Zuge der Fahndung entdeckten Polizisten nicht weit vom Tatort entfernt einen silberfarbenen Toyota Verso mit belgischen Kennzeichen. Die Beschuldigten sollen zugegeben haben, mit diesem Auto nach Langenfeld gefahren zu sein. Gesteuert habe den Wagen der 16-Jährige, der laut Polizeibericht keinen Führerschein besitzt.

Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr werden alle drei am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

(mei)