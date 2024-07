Motorraddiebstahl in Langenfeld Polizei fahndet nach einer Honda

(og) In der Zeit zwischen Samstagabend, 29. Juni, und Sonntagmorgen, 30. Juni, haben Unbekannte ein Motorrad der Marke Honda in Langenfeld entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 30-jähriger Solinger am Samstag gegen 20.30 Uhr seine schwarz-rote Honda CBR 650 F an der Straße „Zur Schwanenmühle" geparkt. Am Sonntagmorgen stellte er gegen 9.15 Uhr den Diebstahl der acht Jahre alten Maschine mit Solinger Kennzeichen fest und rief die Polizei. Das Motorrad hatte einen platten Reifen, weshalb die Polizei nicht ausschließt, dass die Täter das Krad geschoben oder auf ein anderes Fahrzeug aufgeladen haben. Die Suche im näheren Umfeld des Tatorts blieb ergebnislos. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Honda zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Zeitwert des Motorrads beträgt laut Polizei circa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 entgegen.