LANGENFELD : Motorradfahrer mit gestohlenen Kennzeichen erwischt

LANGENFELD Die Polizei hat am Donnerstagabend nach einer kurzen Verfolgungsjagd einen 22 Jahre alten Langenfelder gefasst, der auf einem Motorrad mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war und dem mehrere Vergehen vorgeworfen werden.

Gegen 19.40 Uhr waren zwei Polizeibeamte des Wachdienstes Langenfeld mit ihrem Streifenwagen Auf dem Sändchen unterwegs, als ihnen das Motorrad mit polnischen Kennzeichen entgegen kam. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, habe dieser plötzlich abrupt gebremst und sei mit durchdrehenden Reifen in entgegengesetzter Richtung davongefahren. Da die Beamten den Eindruck hatten, dass der Motorradfahrer vor ihnen flüchten wollte, verfolgten sie ihn bis zur Einmündung der Theodor-Heuss-Straße. Dort sprang der Flüchtige von seinem Motorrad und lief zu Fuß in Richtung Innenstadt davon. Die Beamten rannten dem jungen Mann hinterher, ehe sie ihn in Höhe der Sparkasse aus den Augen verloren.