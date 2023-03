Langenfeld Zwei Fälle von Unfallflucht

(cebu) Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht. Am Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr wurde ein blauer Renault Modus beschädigt. Der Fahrer des Renault hatte sein Fahrzeug an der Wupperstraße auf Höhe des Kreuzungsbereichs Winkelsweg/Immigrather Straße abgestellt. Als er zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am linken Außenspiegel sowie eine Delle an der Fahrertür fest. Der entstandene Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.