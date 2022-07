Polizei sucht Zeugen : Duo raubt 13-Jährigen in Langenfeld aus

Duo raubt 13-Jährigen in Langenfeld aus

Die Polizei sucht Zeugen in Langenfeld. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Langenfeld Am frühen Mittwochabend, 20. Juli, raubte ein Duo auf der Solinger Straße in Langenfeld eine Umhängetasche der Marke „Luis Vuitton“ eines 13-Jährigen.

Gegen 18.10 Uhr fuhr ein 13-jähriger mit seinem Fahrrad auf der Solinger Straße in Richtung Richrather Straße. Unmittelbar hinter einer Imbissbude in Höhe der Hausnummer 40 traf er auf einer größere Gruppe, die auf den dortigen Sitzbänken saß. Ein junger Mann sprach ihn an und forderte ihn auf, anzuhalten und seine mitgeführte Umhängetasche der Marke „Luis Vuitton“ herauszugeben. Als der 13-Jährige die Herausgabe verneinte, blockierte der junge Mann gemeinsam mit einem Mittäter den Weg und bedrohte den Jungen.