Langenfeld Polizei ermittelt nach Brand in Einkaufszentrum

Langenfeld · Schreck in der Langenfelder Innenstadt bei Passanten und Mitarbeitern: Am Freitag, 17. Februar ist in einem Einkaufszentrum in der Langenfelder Innenstadt in einem Toilettenraum ein Feuer ausgebrochen.

19.02.2023, 11:12 Uhr

Die Feuerwehr war in Langenfeld im Einsatz. Foto: dpa/Lino Mirgeler