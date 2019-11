Solinger Straße : Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Langenfeld

Dumm gelaufen für einen 32-Jährigen: Eigentlich wurde die Polizei wegen eines Einbruchs alarmiert.

Wie die Poliziei am Montag mitteilte, wurde ihr am Freitag, 15. November, gegen 13 Uhr von einer Zeugin gemeldet, dass in eine Wohnung an der Solinger Straße offensichtlich eingebrochen worden sei. Als die Beamten an der Adresse eintrafen, stellten sie fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen worden war und offen stand, der Mieter jedoch nicht zu Hause war. Bei einer ersten Nachschau bemerkten sie dann, dass in der Wohnung eine professionelle Cannabisplantage betrieben wurde.