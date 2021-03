Langenfeld: 36-jähriger Italiener festgenommen : Schnellfeuerwaffen sichergestellt

Langenfeld / Monheim Spezialeinheiten und ein Sprengstoffspürhund an Einsatz beteiligt. Waffenfund bei Familienmitglied in Monheim.

(elm) Im Zuge intensiver Ermittlungen gegen einen 36-jährigen Italiener wurden am Dienstagmorgen in Langenfeld und in Monheim auf richterlichen Beschluss hin Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgenommen. An dem Einsatz waren nicht nur Spezialeinheiten der Polizei sondern auch ein Sprengstoffspürhund beteiligt. In Monheim wurden in der Wohnung eines Familienangehörigen des Beschuldigten zwei Maschinenpistolen entdeckt und sichergestellt. Nach der Einschätzung eines Gutachters vom Landeskriminalamt NRW unterliegen die beiden vollautomatischen, funktionsfähigen Schusswaffen dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Der 36-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Er wird am Mittwoch dem Haftrichter des Amtsgerichts Düsseldorf vorgeführt. Dieser soll über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheiden. Weitere Angaben zur Person, wie zu etwaigen Vorstrafen und Tatvorwürfen, hat die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht.