Nahverkehr Langenfeld Politik watscht Verkehrsbetriebe ab

(og) Sie haben das Liniennetz in der Stadt Langenfeld untersucht, Bus-Taktungen geprüft, Fahrgastzahlen gezählt, den Sinn von Endpunkten hinterfragt und weiße Flecken im Liniennetz der Stadt Langenfeld aufgezeigt. Im Bau- und Verkehrsausschuss haben Vertreter der Verkehrsbetriebe Rheinbahn, Wupsi und Bahnen der Stadt Monheim (BSM) auf Wunsch der Verwaltung einen ersten Ansatz präsentiert, wie der Nahverkehr in Langenfeld optimiert werden könnte. Zwei Varianten haben sie vorgestellt, „erste Überlegungen‘“, wie es hieß, mit denen man in die Diskussion gehen könnte.