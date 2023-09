Langenfelder Schulausschuss Politik vertagt Ausschluss auswärtiger Schüler

Schulplätze in Langenfeld werden knapp, vor allem an den weiterführenden Schulen. In den vergangenen Jahren überstiegen die Anmeldungen die Kapazitäten, so dass per Los über die Aufnahme entschieden werden musste. Hierbei haben im ungünstigen Fall Langenfelder eine Ablehnung und auswärtige Schüler einen Schulplatz erhalten, schreibt die zuständige Fachbereichsleiterin Sonja Wienecke in ihrer Vorlage für den Schulausschuss. Der Wohnort allein entscheide nicht, auswärtige Schüler seien nach den gleichen Kriterien ins Auswahlverfahren einzubeziehen, wenn diese in ihrer Heimatgemeinde eine Schule der gewünschten Schulform nicht vorfinden.