Jugendhilfeausschuss entscheidet : Spielplatz an Locher Wiesen und Pumptrack-Anlage sollen kommen

Spielplatz an Locher Wiesen und Pumptrack-Anlage sollen kommen

Langenfeld Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses wendeten sich damit gegen die Überlegungen der Verwaltung, die Pumptrack-Anlage auf Eis zu legen.

Der Jugendhilfeausschuss hat die Planungen für die neue Spielfläche an den Locher Wiesen einstimmig empfohlen. Die Variante zwei mit einer Fläche von 450 Quadratmetern fand im Ausschuss Zustimmung. Die Kosten betragen rund 140.000 Euro. Der Spielplatz am Neubaugebiet Locher Wiesen in Reusrath erhält demnach neben Sandkasten, Kombischaukel mit Netz und Korbschaukel, 2-fach Wippe, Balancierparcours eine Kleinkinderspielkombination sowie drei Federwipptiere und ein Spielhaus. Eine Ruhebank rundet das Ensemble ab.