Langenfeld Schulsport : Politik setzt sich für die Turnhalle ein

Für eine Turnhalle an der Kopernikus Schule in Langenfeld haben Schülersprecher Azad, Hayato und Sera (v.l.) schon 2021 gekämpft. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld CDU fordert im Haushalt 2023 30.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zur Realisierung des Projektes. Bis auf die FDP, die sich enthalten hat, sind dem Antrag alle Parteien gefolgt. Derzeit müssen die Kinder auf andere Sporthallen ausweichen.

Die Stadt Langenfeld steht unter Druck. Sie muss sparen, damit der Haushalt für das kommende Jahr nicht in Schieflage gerät. Unter anderem will sie die Machbarkeitsstudie für den Bau einer Turnhalle für die Kopernikus-Realschule schieben. Das haben die Politiker im Schulausschuss nicht mitgemacht. „Wenn wir jetzt schieben, dann verschwindet die Halle im Nirwana“, befürchtet Dr. Barbara Assmann (CDU). Ihre Partei hat deshalb einen Antrag gestellt, im Haushalt 2023 doch bitte die 30.000 Euro für die Machbarkeitsstudie einzustellen. Denn Sport sei in diesen Zeiten existentiell wichtig für Kinder und außerdem Teil des Bildungsauftrags. Aktuell müssen die Schüler auf andere Hallen in der Umgebung ausweichen, was die Zeit für den eigentlichen Schulsport reduziert. Bis auf die FDP, die sich enthalten hat, sind dem Antrag alle Parteien gefolgt.