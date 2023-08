Hundeauslauf Reusrath Politik kritisiert Standort für Hundewiese

Dr. Günter Herweg (Grüne) hat diesen Wunsch in einen Antrag an den Rat gegossen. „Die Blühwiese an der Brunnenstraße in Reusrath ist eine vom Klimaschutzteam der Stadt Langenfeld in Zusammenarbeit mit dem Betriebshof angelegte Blühfläche im Rahmen der Aktion „Lebensraum für Artenvielfalt" sowie der Aktion „Langenfeld summt". Sie sei gezielt zum Zweck der Förderung der Artenvielfalt umgewandelt worden und werde nachhaltig gepflegt. „Eine solche Fläche, die eindeutig mit dem Ziel der Entwicklung der Artenvielfalt angelegt und entwickelt wurde, bereits nach wenigen Jahren wieder aufzugeben, widerspricht unzweifelhaft der nachhaltigen Zielsetzung des gesamten Projektes Biodiversität“, findet Herweg. Die kurzfristige und beliebige Umwidmung dieser Flächen verhindert nicht nur die Konstanz in der Entwicklung von Artenvielfalt, sondern ist auch eine völlig unverständliche Verschwendung von Ressourcen. Zudem überzeugt auch die Anlage einer Hundeauslauffläche unmittelbar neben einer Grundschule. nicht. Offensichtlich sei ja auch in der Kürze der Zeit keinerlei Gefährdungs- bzw. Konfliktabschätzung vorgenommen worden, sagt er. Deshalb solle die Verwaltung alternative Standorte für eine dritte Hundeauslauffläche in Reusrath vorstellen. Bis dahin soll die Blühwiese an der Brunnenstraße unverändert bestehen bleiben.