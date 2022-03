Sportausschuss Langenfeld : Politik fördert Sport im Park

Langenfeld Vereine entlastet: Ausschussmehrheit schafft Sporthallennutzungsgebühr ab. Außerdem wollen die Politiker Kinder in den Kitas in Bewegung bringen.

Die Aktion „Sport im Park“ soll in diesem Jahr ausgeweitet werden. Das haben die Mitglieder des Sportausschusses am Dienstagabend auf Antrag der BGL-Fraktion einstimmig beschlossen. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dafür weitere Bewegungsflächen im gesamten Stadtgebiet zu suchen. Außerdem stellten die Politiker 2000 Euro als Zuschuss für die Finanzierung der dafür benötigten Übungsleiter zur Verfügung. „Das vereinsungebundene Bewegungsangebot ‚Sport im Park‘ erfreut sich großer Beliebtheit und wird von der Bevölkerung gut angenommen“, begründet Bernd Geuss von der BGL den Antrag. Deswegen solle das Angebot nun auch auf alle Stadtteile ausgeweitet werden. Bereits im Sportentwicklungsplan sei diese Maßnahme empfohlen worden, der mit dem Antrag nun Taten folgen.

„Das Engagement in Vereinen und vor allem im Sport hat einen hohen Stellenwert in unserer Stadt und nimmt eine wichtige Funktion in der Gesellschaft ein. Politik und Stadtverwaltung sollten die Rahmenbedingungen für dieses Engagement verbessern“, begründeten SPD und Grüne den Antrag. Den Vereinen entstehe durch die Gebühr ein hoher bürokratischer Aufwand, der in keinem Verhältnis zu den Einnahmen für die Stadt Langenfeld stehe. „Bei der Einführung der Sporthallennutzungsgebühr im Jahr 2003 wurde den betroffenen Vereinen von den Vertretern der CDU und dem damaligen Bürgermeister Magnus Staehler versprochen, diese Nutzungsgebühr abzuschaffen, sobald es der Stadt wieder finanziell gut ginge. Seit 2008 ist unsere Stadt schuldenfrei und somit kann und sollte dieses Versprechen nun endlich eingelöst werden“, heißt es weiter.