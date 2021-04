Haushaltsberatungen in Langenfeld : Politik berät über gescheiterten Haushalt

Langenfeld Wenn am Dienstag, 27. April, der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Langenfeld tagt, werden die Haushaltsberatungen für das laufende Jahr wieder aufgenommen.

(og) Kämmerer Thomas Grieger wird den überarbeiteten Haushaltsplan vorstellen, inklusive der Änderungen, die aufgrund der Corona-Pandemie zu erwarten sind. Wie berichtet, hatte Bürgermeister Frank Schneider aufgrund von Mängeln die Haushaltsberatungen im Januar unterbrochen. Er selbst stand auch in der Kritik. Knackpunkt bei den Beratungen ist, dass der Stadt die liquiden Mittel ausgehen. Thomas Grieger hat bis zum Jahr 2024 errechnet, dass diese von 52,9 Millionen Euro (2020) bis zum Jahr 2024 auf 9,1 Millionen Euro sinken werden. Das heißt, die Stadt hat dann deutlich weniger Spielraum. Eine Empfehlung an den Rat soll am Ende stehen, damit der Haushalt für dieses Jahr wirksam werden kann. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal, Rathaus. Sie wird nicht per Livestream übertragen.