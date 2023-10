Schulen in Langenfeld Studie soll Machbarkeit der Turnhalle auf Realschul-Gelände belegen

Der sehr plakativ vorgetragene Protest von Frank Theis gegen die Verschleppung seines Turnhallen-Projektes hat offenbar etwas bewirkt: Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Schulausschuss stellten CDU und FDP den Antrag, für eine Machbarkeitsanalyse zur Errichtung einer Sporthalle am Standort der Kopernikus Realschule 30.000 Euro in den Haushalt einzustellen. Geprüft werden soll, welche Sporthallenvariante am Standort der Kopernikus Realschule möglich sei. In der Investitionsstrategie der Finanzplanung soll diese Maßnahme auf das Jahr 2024 vorgezogen werden.