Zu Besuch bei den B-Brothers Pokemon-Fans feiern Jason Paige in Langenfeld

25 Jahre ist es her, dass der US-amerikanische Musiker Jason Paige die Titelmusik für die damals neu erscheinende Anime-Serie „Pokémon“ kreierte. Ein Lied, das die Kinder und Jugendlichen der 90er-Jahre prägen sollte. Die tierähnlichen Fantasiewesen verzauberten damals alle und erleben derzeit durch Neuauflagen und Erweiterungen einen extremen Hype. Diese Begeisterung, die über Generationen hindurchreicht, zeigte sich auch mit der enormen Resonanz, die der Besuch des Musikers am Samstag in der Galerie und Sammelkartengeschäft der B-Brothers in der Stadtpassage auslöste.