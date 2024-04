Wohnen in Langenfeld Im Lebenshilfe-Haus ist Platz für Kretschmers Sessel

Kirschrot, hellgrün oder melonenorange, im neuen Gebäude der Langenfelder Lebenshilfe (Gladbacher Straße 52 a) geht es bunt und heiter zu. Insgesamt 17 Menschen mit Behinderung sind dort in drei Gruppen auf zwei Etagen untergebracht. Alle Gruppen unterscheiden sich farblich voneinander. „Die Gruppen wurden nach den Tapetenfarben benannt, die sich die Bewohnerinnen und Bewohner selbst ausgesucht haben. Ich habe nur das passende Geschirr und die Sessel dazu gekauft. Mitbestimmung und Selbstständigkeit sind uns in der Lebenshilfe sehr wichtig“, sagt Melanie Leidecker, die das etwa 900 Quadratmeter große Haus mit Grundstück leitet. Das Haus mit Terrassen- und Gartengestaltung hat das Architekturbüro Stepke aus Langenfeld geplant. „Es hat zwar insgesamt etwas länger gedauert als wir gedacht hatten, aber jetzt sind wir hier sehr glücklich. Ich mag besonders die breiten Gänge und die Oberlichter in der Decke“, so die Leiterin, die auf einem dunkelroten Sessel in einer Fernsehecke mit roter Tapete Platz nimmt.