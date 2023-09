Langenfeld Ausschuss lehnt Schulstandort auf Ara-Gelände ab

Eine starke Abwehrhaltung im Verwaltungsvorstand hat die Empfehlung des Schulausschusses ausgelöst, in dem Auslobungstext für die Mehrfachbeauftragung für das Ara-Gelände eine Fläche für ein Schulgelände zu reservieren. Stadtplaner Thomas Küppers im Planungsausschuss demonstrierte anhand von Luftbildern bestehender Schulstandorte, dass der Flächenbedarf dafür bei etwa 20.000 Quadratmetern liegen werde. Das entspräche der Größe eines der beiden Teilgrundstücke des Ara-Firmengeländes. In der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass eine solche öffentliche Nutzung der Stadt die Möglichkeiten nehmen würde, die Flächen am Markt zu platzieren. „Das Gesamtprojekt wäre wirtschaftlich nicht mehr darstellbar“, warnte Küppers. Sinnvoller wäre es, vorhandene Schulstandorte zu ergänzen. Außerdem lenkte er den Blick auf die Schule am Fahlerweg, die derzeit an den Kreis Mettmann vermietet sei. „Dort könnte uns ab 2026 eine dreizügige Schule zur Verfügung stehen.“ Außerdem könnte man sich im Rahmen des Jahresarbeitsprogramm mit alternativen städtischen Grundstücken beschäftigen.